В Киеве утром 1 января автомобиль "Ягуар" протаранил столб после чего повис на нем. ДТП произошло на Лукьяновке. Легковушка поднималась с Глыбочицкой на Сечевых Стрельцов.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

На подъеме водитель не справился с управлением и въехал в столб, на котором и зависла передняя часть легковушки. От удара столб треснул и покосился, а у "Ягуара" разбита передняя часть. О пострадавших пока информации нет.

Сейчас на месте ДТП работают полицейские Шевченковского района столицы.

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