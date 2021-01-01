Стали известны детали спецоперации по эвакуации украинцев из Сирии, о которой сегодня сообщил Владимир Зеленский. Из сирийских лагерей для беженцев, где содержатся родственники боевиков из ИГИЛ, в Украину прибыли семь детей и две женщины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Спецсамолет приземлился в аэропорту "Борисполь" в новогоднюю ночь. Ранее журналист Андрей Цаплиенко обнаружил, что в лагере аль-Хоул украинок, мужья которых воевали за террористическую организацию ИГИЛ (Исламское государство) в Сирии и Ираке. СМИ сообщают что в Сирии находятся около 60 таких украинок. Их должны вернуть позже.

По данным ОП, координировал план возвращения лично президент Украины Владимир Зеленский. Рабочая группа по данному вопросу была создана еще в начале лета 2019 года, в нее вошли сотрудники Службы безопасности Украины.

Были проведены тщательные проверки на наличие связей украинцев, которые находились в Сирии с террористической организацией "Исламское государство", таких связей обнаружено не было.

После чего, уже в октябре 2019, был согласован план эвакуации, но из-за обострения военно-политических конфликтов в Сирии его не получалось реализовать. Затем причиной задержки стало закрытие авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

После того, как ситуация с коронавирусом и политической обстановкой в Сирии стала более стабильна, Украина смогла вернуться к процессу возвращение граждан на родину.

"Спасибо всем, кто был вовлечен в эту успешную операцию. Тем, кто рисковал жизнью в боевых условиях северной Сирии и Ирака. Также хочу отметить профессиональную работу Комитета по разведке при Президенте Украины, который осуществлял четкую межведомственную координацию", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Ранее сообщалось, что мужья освобожденных украинок воевали за ИГИЛ. Кроме того, возвращения в Украину из Сирии ожидают еще 57 человек.