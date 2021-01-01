В новогоднюю ночь в Николаеве на балкон квартиры в жилом доме попал фейерверк, в результате начался пожар. На момент возгорания жильцов в квартире не было.

Об этом сообщают НикВести.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Садовая,18. На балкон квартиры на седьмом этаже попал фейерверк и огонь перекинулся на квартиру, которая находилась на этаж ниже. Во время пожара хозяева квартиры отсутствовали.

На месте происшествия выехали три машины ГСЧС, бригада "Скорой помощи" и газовая служба.

Напомним, в последний день года и новогоднюю ночь в пожарах погибли девять украинцев.

Также сообщалось, что накануне нового года в Одесской области праздничная гирлянда стала причиной возгорания жилого дома, здание полностью сгорело.