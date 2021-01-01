Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил граждан КНДР с Новым годом только рукописным текстом, который заменил традиционное новогоднее выступление, передает южнокорейское агентство Ренхал.

1 января газеты КНДР вышли без новогоднего обращения лидера страны, опубликовав лишь рукописные новогодние открытки, которые также были разосланы всем жителям страны.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", - говорится в послании Ким Чен Ына.

"Я благодарю людей за то, что они неизменно доверяли и поддерживали нашу партию даже в трудные времена. Еще раз клянусь, что я всегда останусь верным великим людям".

По данным агентства, впервые за 26 лет с 1995 года северокорейский лидер отправил каждому жителю страны новогоднюю открытку.

Как правило, северокорейский лидер выступает 1 января с посланием, в котором поздравляет народ с Новым годом и излагает партийную политику и планы на новый год.

Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын во время выступления перед корейцами расплакался и извинился за то, что не оправдал надежд.

Также мы сообщали о заявлении южнокорейской разведки, что лидер КНДР Ким Чен Ын в коме, а страной руководит его сестра.