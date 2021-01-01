Спасатели рассказали, сколько человек погибли на пожарах в последний день года и новогоднюю ночь
В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь В Украине на пожарах погибли 9 человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.
В ГСЧС призвали украинцев заботиться о надлежащем противопожарном состояние собственных домов и напомнили правила безопасности:
- в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;
- не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.
- не курите в постели;
следите за состоянием и исправностью электросети;
- в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;
- при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
- старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.
Напомним, 31 декабря в Днепре в частном доме произошел крупный пожар, в результате которого погибли три человека. Также накануне Нового года под Одессой сгорел дом из-за новогодней гирлянды.