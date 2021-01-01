В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь В Украине на пожарах погибли 9 человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о надлежащем противопожарном состояние собственных домов и напомнили правила безопасности:

в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;

не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

следите за состоянием и исправностью электросети; в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Напомним, 31 декабря в Днепре в частном доме произошел крупный пожар, в результате которого погибли три человека. Также накануне Нового года под Одессой сгорел дом из-за новогодней гирлянды.