31 декабря и в новогоднюю ночь спасатели тушили пожары в жилых домах Украины 84 раза. Фото: ГСЧС

В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь В Украине на пожарах погибли 9 человек, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Всего за минувшие сутки украинские спасатели потушили 84 возгорания в жилых домах.

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о надлежащем противопожарном состояние собственных домов и напомнили правила безопасности:

  • в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;
  • не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.
  • не курите в постели;
    следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;
  • при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
  • старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

спасатели рассказали о пожарах в Новый год

Напомним, 31 декабря в Днепре в частном доме произошел крупный пожар, в результате которого погибли три человека. Также накануне Нового года под Одессой сгорел дом из-за новогодней гирлянды.

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