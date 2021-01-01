Британские исследователи из Университета Шеффилд-Халлам провели эксперимент с людьми, страдающими депрессией, в ходе которого выяснилось, что люди, у которых тяжелые симптомы заболевания, интересуются депрессивными мемами (смешными картинками с подписью - Ред.) больше чем те, у кого симптомы легче.

Об этом сообщает Experimental Brain Research.

У людей с аффективными расстройствами меняется реакция на стимулы. То есть, человек с депрессией скорее отреагирует на что-то негативное, чем позитивное, в том числе и предпочтет грустный мем веселому. Убежденность, что что-то плохое обязательно случится, настраивает человека на то, что он уделяет больше внимания фактам, подтверждающим его переживания.

В исследовании принял участие 21 человек, у которых определили степень тяжести депрессии и соответственно разделили на группы. В ходе эксперимента всем участникам показывали мемы, сразу по два, где один - депрессивный, а второй - нейтральный.

Ученые выяснили, что те, у кого более тяжелые симптомы депрессии, дольше задерживают взгляд на негативно окрашенной картинке. Такой результат показывает, что у людей, которые страдают депрессией, смещается фокус внимания, и они замечают скорее отрицательное вокруг себя, чем положительное.

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