В Украине по данным на утро 1 января, количество выздоровевших после коронавируса превысило число заболевших.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно свежим данным, за минувшие сутки выявили 9432 новых случаев Covid-19, выздоровели 10 016 человек. Умерли 147 человек.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали пять мутаций коронавируса, все они входят в глобальную генетическую линию В и происходят из Китая. Нового чрезвычайно заразного штамма коронавируса, который появился в Великобритании в Украине не обнаружено.

Ранее "Страна писала о том, что первой в мире ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.

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