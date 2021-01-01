В новогоднюю ночь под Днепром произошло смертельное ДТП. В селе Марьина Роща Петропавловского района с моста в реку Самара слетела легковушка, в которой находились двое взрослых и ребенок.

Об этом сообщает "Информатор".

Информация о ЧП поступила на линию 101 31 декабря в 23:36. К месту происшествия немедленно выехали правоохранители, медики и спасатели.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что водитель легкового автомобиля ВАЗ 2101 не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся в реку Самара.

На момент ДТП в салоне легковушки находились три человека: 43-летний мужчина, 28-летняя женщина и 3-летний ребенок. Взрослые самостоятельно выбрались из автомобиля и вытащили ребенка, но он успел утонуть.

Пострадавшие попутным транспортом добрались до больницы, но медики лишь констатировали смерть ребенка в результате утопления.

Работы по извлечению автомобиля из реки не проводились, поскольку проводились следственные действия. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранители.

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