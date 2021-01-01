В пятницу, 1 января, в Украине средняя температура днем + 5 градусов, практически во всех регионах днем пройдут дожди.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В Западных областях Украины температура днем будет +3...+6 градусов, ночью похолодает до +1...+3. Дожди ожидаются как днем, так и ночью. В Житомирской области потеплеет до +10.

На востоке страны пройдут дожди во всех областях, кроме Луганской и Донецкой. Температура днем будет колебаться от +2 до +7 а ночью похолодает до -1...+2.

В Киеве и северных регионах Украины днем будет +5...+8, а ночью +3...+6 градусов, дожди будут идти и днем, и ночью.

Теплее всего будет на юге страны, днем температура поднимется до +9...+12 градусов, ночью будет колебаться между +4 и +6. Небольшие дожди ожидаются в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, в конце декабря Карпаты замело снегом, а температура опустилась до минус 10 градусов.

Также сообщалось, что в Киеве во время снегопада таксисты подняли цены на проезд в два раза.