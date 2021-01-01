Президент Украины Владимир Зеленский в первый день 2021 года рассказал о девяти украинцах, которые вернулись в Киев из лагерей для гражданских лиц в Сирии.

Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

"Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - написал Зеленский.

Он рассказал, что над возвращением работали и дипломаты и спецслужбы Украины, но работу над возвратом затрудняли боевые действия в Сирии и пандемия коронавируса в мире. Но наличие украинского гражданства, по словам президента, достаточно веская причина, чтобы государство мобилизовало все свои ресурсы для помощи.

"Любая другая позиция неприемлема. А подобные вопросы всегда показывают, какой путь нам всем как обществу еще предстоит пройти, чтобы стать сильными и искренними. Вот эту привычку надо оставить в прошлом. Привычку помогать тем, кто нравится или считается полезным", - добавил Зеленский.

Кроме того, он еще раз поздравил украинцев с наступившим 2021 годом и напомнил, что Украина - цивилизованная страна, где уважают и ценят каждого гражданина.

Напомним, что в канун нового года стало известно, что в Сирии освободили двух украинок, чьи мужья воевали за ИГИЛ.

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