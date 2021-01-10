Во Львовской области правоохранители возле отделения почты задержали мужчину с только что полученной партией амфетамина на полмиллиона гривен. Он забрал посылку с запрещенным веществом, чтобы потом сбывать его через всемирную паутину.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

По данным оперативников управления по борьбе с наркопреступностью во Львовской области, мужчина выполнял роль менеджера интернет-магазина по продаже амфетамина. Он получал оптовые партии психотропа в почтовых отделениях, которые в дальнейшем продавал на территории города и области.

После получения очередного заказа полицейские задержали его возле почты. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли три пакета с порошкообразным веществом, которое согласно выводам проведенной экспертизы является психотропным средством - амфетамином.

Стоимость изъятых психотропных веществ по ценам черного рынка составляет полмиллиона гривен.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Действия мужчины следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрения в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

За организацию незаконного сбыта психотропных веществ наркоторговцу грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Вышгороде задержали таксиста, который разъезжал по городу под наркотиками с амфетамином в салоне.

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