В Вышгороде Киевской области патрульная полиция остановила автомобиль одной из известных служб такси. Его водитель дерзко нарушил правила дорожного движения - пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Потом выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Во время разговора с нарушителем работники полиции заметили неадекватное поведение мужчины и поняли. что он находится под действием наркотических веществ. Также полицейские обнаружили в дверях его автомобиля порошкообразное вещество белого цвета. 39-летний мужчина объяснил, что это амфетамин, а хранит он его для собственного употребления.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции и изъяла запрещенные вещества. Наркотические средства направлены на экспертизу.

Автомобиль таксиста марки Renault помещен на площадку временного содержания.



По факту незаконного хранения наркотических веществ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины.

Также в отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) и ст. 130 (управление лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" рассказывала, как в двух частных домах под Киевом наркоторговцы варили наркотики в промышленных масштабах.

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