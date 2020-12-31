В Министерстве здравоохранения справедливо заметили, что на праздновании Нового года алкоголь иногда становится центральным элементом. И предупредили, что следует помнить: рекомендованной дозы алкоголя не существует. Специалисты рассказали, как правильно употреблять спиртное, чтобы последствия для самочувствия были минимальны.

Советы опубликованы в Фейсбуке Центра общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве.

Если сложно совсем отказаться от спиртных напитков в период праздников, старайтесь:

не пить натощак - при этом быстрее наступает опьянение; прежде чем пить спиртное, стоит поесть;

делать перерывы во время употребления алкоголя на 20-30 минут, не употреблять много спиртного за один раз;

не запивать алкоголь газированными напитками (углекислый газ ускоряет всасывание алкоголя в кровь, что приводит к более быстрому опьянению);

перед употреблением спиртного выпивать стакан воды, так как вода разбавляет алкоголь и несколько нейтрализует его действие, а непосредственно при употреблении пить такое количество воды, которое примерно соответствует выпитой дозе алкоголя;

не пить напитки разной крепости - это приводит к более быстрому опьянению и снижает способность организма переваривать алкоголь;

не садиться за руль даже после небольших доз алкоголя - это может повлиять на самочувствие и реакцию;

не употреблять алкоголь вместе с кофе или энергетическими напитками - это приводит к повышению артериального давления;

не сочетать алкоголь с лекарствами - это может привести к непредсказуемым последствиям и даже смерти.

В ЦОЗ добавили, что похмельный синдром не лечат алкоголем. Если утром похмельный синдром, не нужно употреблять алкоголь, а лучше принять контрастный душ и пить больше воды.

Также медики напомнили, что спиртное:

ослабляет иммунную систему, а следовательно снижает возможность организма противостоять инфекционным заболеваниям;

может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, что является одним из самых тяжелых осложнений COVID-19;

меняет мнения, суждения, принятие решений и поведение;

представляет риск для плода во время всей беременности;

является причиной увеличения риска, частоты и интенсивности проявления насилия в интимных и сексуальных отношениях, а также среди молодежи и по отношению к людям преклонного возраста и детей;

приводит к увеличению риска травматизации и смерти в результате ДТП, утопления или падения;

является одной из причин некоторых типов рака.

Кроме того, согласно данным ВОЗ, употребление алкоголя является причиной трех миллионов смертей ежегодно во всем мире, а также приводит к инвалидности и ухудшению здоровья миллионов людей. Всего на вредное употребление алкоголя приходится 5,1% глобального бремени болезней.

Поэтому следует заботиться о своем здоровье и отдыхать ответственно.

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