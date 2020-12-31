Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если китайская вакцина компании Sinovac Biotech, которую собирается закупать Украина, не пройдет финальную стадию клинических испытаний, государству вернут деньги в полном объеме. А это почти миллиард гривен (1,9 миллионов доз по 504 гривни за штуку).

Об этом Ляшко сказал в эфире "Общественного радио".

Чиновник напомнил, что Украина законтрактовала возможность получить вакцину производства КНР. И добавил, что Pfizer и Moderna тоже находились на третьей стадии клинических исследований, когда большинство стран заключали контракты на их поставки.

"Контракт происходит под банковские гарантии. То есть Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину", - сказал Ляшко.

Он заверил, что поставки состоятся только после регистрации вакцины и завершения исследований.

"В случае, если она не будет завершена до времени, которое определено в условиях контракта, деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия "Медицинские закупки Украины". Все риски нивелированы", - сказал главный санврач.

Он сообщил, что первую партию в 1,9 миллионов доз Украина оплатила за счет бюджета 2020 года, а дальше ведутся переговоры по бюджету 2021 года.

"Переговоры ведутся со многими производителями вакцин, в частности, речь идет о поставках вакцины Astra Zeneca", - добавил Ляшко.

По его словам, люди, которые не входят в группу первой очереди прививки от COVID-19, не смогут пока приобрести вакцину.

"Вакцина будет для людей бесплатной, но когда она появится в свободном доступе на рынке, я не могу сказать. Сейчас приоритетом производителей вакцин являются правительства стран, которые скупают вакцину, чтобы обеспечить людей из группы риска бесплатно", - сказал он.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о вакцине Sinovac и связанных с нею проблемах.

Мы также приводили слова Владимира Зеленского, вставшего на защиту китайской вакцины из-за отсутствия в ней "политической пропаганды".