В двух частных домах под Киевом наркоторговцы варили наркотики в промышленных масштабах
В Киевской области банда злоумышленников из 13 человек организовала изготовление и сбыт наркотиков и психотропных веществ.
После ее задержания правоохранители изъяли лабораторное оборудование, наркотики на полтора миллиона гривен, оружие и взрывчатку.
Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.
Как установили полицейские, группа наладила сеть изготовления и сбыта наркотиков в Иванковском и Вышгородском районах. В состав группы входили люди в возрасте от 23 до 43 лет. Они распределили между собой роли организаторов, варщиков и распространителей.
Фигуранты обустроили нарколаборатории в двух частных домах, где изготавливали амфетамин, соли и каннабис. Готовую продукцию сбывали местным наркозависимым во время личных встреч.
Правоохранители при силовой поддержке бойцов Корда, ТОР и полиции особого назначения столицы и области провели обыски, во время которых изъяли более 6 кг каннабиса, 4 кг семян конопли, 2,5 кг солей "Альфа PVP", полкило МДМА, а также амфетамин и опий ацетилированный. Кроме того, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, оружие, патроны, взрывчатку и деньги в национальной и иностранной валюте.
По ценам черного рынка сумма изъятых наркосредств составляет около полутора миллиона гривен.
Все члены банды были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Четырем из них уже сообщили о подозрении.
Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
Буквально полмесяца назад в Киеве уже задерживали преступников, которые тоже в больших масштабах делали наркотики и рассылали их клиентам с курьерами.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Лукьяновское СИЗО доставляли наркотики с помощью квадрокоптера.