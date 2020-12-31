В Киевской области банда злоумышленников из 13 человек организовала изготовление и сбыт наркотиков и психотропных веществ.

После ее задержания правоохранители изъяли лабораторное оборудование, наркотики на полтора миллиона гривен, оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает Департамент борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины.

Как установили полицейские, группа наладила сеть изготовления и сбыта наркотиков в Иванковском и Вышгородском районах. В состав группы входили люди в возрасте от 23 до 43 лет. Они распределили между собой роли организаторов, варщиков и распространителей.

Фигуранты обустроили нарколаборатории в двух частных домах, где изготавливали амфетамин, соли и каннабис. Готовую продукцию сбывали местным наркозависимым во время личных встреч.

Правоохранители при силовой поддержке бойцов Корда, ТОР и полиции особого назначения столицы и области провели обыски, во время которых изъяли более 6 кг каннабиса, 4 кг семян конопли, 2,5 кг солей "Альфа PVP", полкило МДМА, а также амфетамин и опий ацетилированный. Кроме того, полицейские обнаружили лабораторное оборудование, оружие, патроны, взрывчатку и деньги в национальной и иностранной валюте.

По ценам черного рынка сумма изъятых наркосредств составляет около полутора миллиона гривен.

Все члены банды были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Четырем из них уже сообщили о подозрении.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Буквально полмесяца назад в Киеве уже задерживали преступников, которые тоже в больших масштабах делали наркотики и рассылали их клиентам с курьерами.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Лукьяновское СИЗО доставляли наркотики с помощью квадрокоптера.