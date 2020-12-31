В Сеть слили новогоднее обращение Владимира Зеленского. Оно длится рекордные 15 минут. В нем использовано много локаций и участвуют дети. Мелькают даже изображения Джо Байдена.

Отметим, что фальстарт с публикацией поздравления президента - это пожалуй впервые в истории Украины.

В новом видео намного меньше идеологии, чем в прошлом году. Тогда, напомним, президент говорил, что нет разницы, кто на каком языке общается, кто по какой улице ходит. Говорил и другие примирительные вещи.

В этом году ничего подобного нет.

Зеленский произносит общие слова, перечисляет достижения. Получилась обычная по сути новогодняя речь президента, которая подана в необычном ключе: с монтажом, детьми, нарезкой кадров.

Единственное, что получилось нестандартным, - это переход в конце выступления на русский язык, когда Зеленский обращается к жителям Крыма и неподконтрольного Донбасса. Зеленский им сказал, что они уже час живут в новом году (из-за разницы во времени), но он знает, что люди все равно "ждут, чтоб отметить по украинскому времени". И пожелал им перевести "часы назад".

Этот ход имел бы какое-то значение, если бы президент дополнил свои слова обещанием отменить в новом году дискриминационный закон о тотальной украинизации.

Как ранее сообщала "Страна", запись поздравительного ролика проходила сразу в четырех локациях в конце декабря.

Напомним, что в прошлом году новогодний ролик Зеленского записывали на ВДНХ - там же, где снимали сериал "Слуга народа".

Мы также публиковали текст первого новогоднего обращения Зе.