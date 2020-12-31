В Депре полиция задержала злоумышленников, которые а денежное вознаграждение в размере 2000 долларов США подожгли автомобиль жителя города Ирпень. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

На номер 102 позвонил 29-летний житель Ирпеня и сообщил, что неизвестные подожгли его автомобиль Lexus. На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

Оперативники Ирпенского отдела полиции изучили записи камеры видеонаблюдения и установили марку автомобиля, которым передвигались злоумышленники. На поиски авто КIА были ориентированы все наряды полиции по Украине.

Легковой автомобиль, который подпадал под ориентировку, полицейские остановили в городе Днепр. В машине находились двое жителей города Запорожье 38 и 43 лет, e которых уже возникали проблемы с законом.

Как выяснилось, задержанные мужчины являются исполнителями этого преступления. Сейчас полицейские устанавливают личность заказчика и мотивы совершения поджога.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. За содеянное злоумышленникам грозит заключение на срок от трех до десяти лет.

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