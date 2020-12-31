Представители китайского руководства системой здравоохранения подтвердили первый в стране случай заражения новой мутацией коронавируса, которая была недавно обнаружена в Великобритании.

Об этом сообщает издание The Straits Times со ссылкой на записку Китайского центра по контролю за заболеваниями и их профилактике, опубликованной 30 декабря.

Первым человеком в Китае с мутировавшим вариантом SARS-CoV-2 оказалась 23-летняя женщина из Шанхая, которая прибыла из Великобритании 14 декабря.

После прибытия в КНР молодая женщина была госпитализирована, так как у нее проявились легкие симптомы заболевания. 24 декабря эксперты в области здравоохранения провели генетическое секвенирование ее тестовых образцов. Они обнаружили штамм, отличный от тех, которые ранее выявляли в Шанхае или Ухане. А дальнейшие исследования подтвердили, что это оказался вариант, известный как B117, который распространяется в Великобритании с октября.

Органы здравоохранения отследили контакты пациентки.

Между тем 24 декабря из-за нового штамма Китай приостановил прямые рейсы в Великобританию и из нее на неопределенный срок.

Как писала "Страна", недавно в ВОЗ предупредили, что новая мутация коронавируса, найденная в Великобритании, может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.

Между тем в Туманном Альбионе на днях выявили еще один новый штамм коронавируса.