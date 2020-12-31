Аномально теплая зима нынешнего сезона ставит один за другим температурные рекорды. Последний был установлен 30 декабря, когда в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 5,3 градуса тепла. Также метеорологи анонсируют установление нового рекорда в последний день уходящего года.

Опубликована инфографика самых теплых и самых холодных дней 31 декабря, начиная с 1961 года.

Самое холодное в Украине 31 декабря было в 1978 году в Черниговской области, где станция Семеновка зарегистрировала -29,7 градусов. А самый теплый последний день года был 1970 году в Мелитополе Запорожской области, где прогрелось до +14,8 градусов.

Напомним, что новогодняя ночь в Украине будет с дождем и мокрым снегом.

Ранее " Страна" писала о том, что перед Новым годом Киев побил еще три температурных рекорда.

Также мы сообщали, что новогодняя ночь в Украине будет с дождем и мокрым снегом. Карта прогноза по областям.