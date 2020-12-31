В ночь на 31 декабря четверо злоумышленников избили жителя села Черное Харьковской области отобрали у него 240 тысяч гривен. В полицию об этом сообщила жена потерпевшего.

Около 2:00 четверо неизвестных в черной одежде постучали в дверь домовладения, после чего сразу начали бить мужа и требовать деньги. Женщина вынесла деньги нападающим, после чего неизвестные скрылись на легковом автомобиле. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

На место происшествия выезжали руководство районной и областной полиции, следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, оперативные сотрудники.

Уже через несколько часов полицейские обнаружили автомобиль со злоумышленниками в поселке Великий Бурлук. Все четверо мужчин в возрасте от 19 до 36 лет задержаны.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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