Трое мужчин в Херсонской области задержаны и могут быть привлечены к уголовной ответственности за пытки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что в конце сентября этого года в Херсонской области трое мужчин приехали домой к двум пострадавших для обсуждения конфликтной ситуации.

Однако встреча превратилась в криминальную историю. Трое мужчин, по предварительному сговору, посадили в свой автомобиль двух потерпевших и вывезли в лесополосу, окружили по кругу и начали бить, угрожая оружием.

Таким жестоким способом они хотели решить вопрос личного конфликта, возникшего между супругами. Когда злодеи поняли, что ребята не виноваты, просто оставили их в лесу.

Вернувшись домой, избитые мужчины обратились к полицейским. Сотрудники Каховского отдела полиции сразу начали оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Пострадавшие тем временем прошли обследование телесных повреждений, пока их состояние удовлетворительное.

Как сообщил начальник Каховского отдела полиции Вадим Парфентьев, троих мужчин, совершивших пытки, нашли. Ими оказались местные жители в возрасте от 31-го до 33-х годов.

Полицейские провели обыски у подозреваемых дома и изъяли предметы, похожие на автомат и пистолет. Изъятое направлено на исследование.

По факту пыток людей открыто уголовное производство. Трем молодым объявлены подозрения по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины "Пытки". Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 146 УК "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Продолжается следствие.

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