Медики дали украинцам советы, как укрепить здоровье с первых дней нового года
Начало нового года - идеальное время, чтобы уделить время себе и своему здоровью, отказавшись от вредных привычек для поддержания здорового иммунитета и образа жизни. На это обращает внимание Центр общественного здоровья.
Медики напомнили, что миллионы людей болеют, получают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни.
"Это может стать причиной проблем со здоровьем, например нарушения обмена веществ, болезней суставов и скелета, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, избыточного веса и тому подобного.
Свое здоровье можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого необходимо соблюдать полезные привычки", - советуют медики.
Также они приводят перечень полезных советов по укреплению здоровья:
- откажитесь от вредных привычек: бросьте курить и не злоупотребляйте алкогольными напитками;
- пейте больше воды;
- практикуйте здоровую пищевое поведение - ешьте меньше соли и сахара, регулярно употребляйте фрукты и овощи, включайте в рацион полезные жиры;
- больше двигайтесь - тренируйтесь не только в спортзале, а делайте упражнения и дома, приседайте, танцуйте, поднимайтесь по лестнице пешком;
- чаще гуляйте на свежем воздухе;
- укрепляйте свой сон и следите за его качеством;
- избегайте стрессов - читайте меньше новостей, контролируйте свой экранный время, поддерживайте социальные связи, больше смеха и положительных эмоций;
- следите за личной гигиеной;
- практикуйте безопасный секс и регулярно тестируйтесь инфекционными заболеваниями;
вакцинируйтесь, следите за своим самочувствием и обращайтесь к своему семейному врачу.
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