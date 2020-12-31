Начало нового года - идеальное время, чтобы уделить время себе и своему здоровью, отказавшись от вредных привычек для поддержания здорового иммунитета и образа жизни. На это обращает внимание Центр общественного здоровья.

Медики напомнили, что миллионы людей болеют, получают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни.

"Это может стать причиной проблем со здоровьем, например нарушения обмена веществ, болезней суставов и скелета, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, избыточного веса и тому подобного.

Свое здоровье можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого необходимо соблюдать полезные привычки", - советуют медики.

Также они приводят перечень полезных советов по укреплению здоровья:

откажитесь от вредных привычек: бросьте курить и не злоупотребляйте алкогольными напитками;

пейте больше воды;

практикуйте здоровую пищевое поведение - ешьте меньше соли и сахара, регулярно употребляйте фрукты и овощи, включайте в рацион полезные жиры;

больше двигайтесь - тренируйтесь не только в спортзале, а делайте упражнения и дома, приседайте, танцуйте, поднимайтесь по лестнице пешком;

чаще гуляйте на свежем воздухе;

укрепляйте свой сон и следите за его качеством;

избегайте стрессов - читайте меньше новостей, контролируйте свой экранный время, поддерживайте социальные связи, больше смеха и положительных эмоций;

следите за личной гигиеной;

практикуйте безопасный секс и регулярно тестируйтесь инфекционными заболеваниями;

вакцинируйтесь, следите за своим самочувствием и обращайтесь к своему семейному врачу.





Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили о вреде электронных сигарет для здоровья пассивных курильщиков.

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