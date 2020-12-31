Медики предлагают украинцам заняться своим здоровьем в первые дни 2021-го. Фото: Страна

Начало нового года - идеальное время, чтобы уделить время себе и своему здоровью, отказавшись от  вредных привычек для поддержания здорового иммунитета и образа жизни. На это обращает внимание Центр общественного здоровья. 

Медики напомнили, что миллионы людей болеют, получают инвалидности и даже умирают вследствие нездорового образа жизни.

"Это может стать причиной проблем со здоровьем, например нарушения обмена веществ, болезней суставов и скелета, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, избыточного веса и тому подобного.
Свое здоровье можно и нужно поддерживать в хорошей форме. Для этого необходимо соблюдать полезные привычки", - советуют медики.

Также они приводят перечень полезных советов по укреплению здоровья:

  • откажитесь от вредных привычек: бросьте курить и не злоупотребляйте алкогольными напитками;
  • пейте больше воды;
  • практикуйте здоровую пищевое поведение - ешьте меньше соли и сахара, регулярно употребляйте фрукты и овощи, включайте в рацион полезные жиры;
  • больше двигайтесь - тренируйтесь не только в спортзале, а делайте упражнения и дома, приседайте, танцуйте, поднимайтесь по лестнице пешком;
  • чаще гуляйте на свежем воздухе;
  • укрепляйте свой сон и следите за его качеством;
  • избегайте стрессов - читайте меньше новостей, контролируйте свой экранный время, поддерживайте социальные связи, больше смеха и положительных эмоций;
  • следите за личной гигиеной;
  • практикуйте безопасный секс и регулярно тестируйтесь инфекционными заболеваниями;
    вакцинируйтесь, следите за своим самочувствием и обращайтесь к своему семейному врачу.

медики дали советы по укреплению здоровья

Ранее "Страна" писала о том, что в Минздраве сообщили о вреде электронных сигарет для здоровья пассивных курильщиков.

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