Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выдвинул версии появления в 2019 году трещины на МКС, местоположение которой удалось обнаружить лишь минувшей осенью. По мнению чиновника, микродыра могла образоваться из-за небольших метеоритов или технологических повреждений.

Как сообщает "РИА Новости", об этом Рогозин сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"На МКС действительно были обнаружены определенные воздействия на оболочку в некоторых местах. Это может быть либо воздействие микрометеоритов, они мельчайшие. То есть щель или дырочка, которую вы даже не заметите... Это технологические какие-то повреждения, которые, безусловно, бывают - это немудрено", - сказал глава "Роскосмоса".



В целом ситуацию с трещиной на МКС руководитель госкорпорации назвал "мухой, раздутой из слона" паникерами, которых в России, по его словам, много.

Как писала "Страна", к концу декабря злополучная утечка все еще сохранялась - космонавты не смогли ее ликвидировать.

Мы также разбирались, что будет с освоением космоса в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции.