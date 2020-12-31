В Хмельницкой области суд признал виновными членов преступной группировки, которые совершили краж на 5 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции.

В состав организованной преступной группы входило четыре человека. Все они из Одесской области. Организатором выступал ранее судимый депутат одного из местных советов. Действовала группа на территории Винницкой и Хмельницкой областей, а задержали их вблизи райцентра Ярмолинцы сразу после совершения очередной кражи.

Отмечается, что в течение марта-августа 2016 года злоумышленники совершили ряд краж на территории Винницкой и Хмельницкой областей на общую сумму почти 5 млн гривен. Большую часть этой суммы, 4,5 миллиона, составила стоимость похищенных украшений из двух ювелирных магазинов в городе Староконстантинов Хмельницкой области и Немиров Винницкой области.

Задержали членов организованной преступной группы в райцентре Городок Хмельницкой области. Там они проникли в торговый центр, где обокрали три магазина: в одном похитили косметики почти на 50 000 гривен, а в другом - женское белье на 123 000 гривен, в третьем магазине ущерб от кражи составил несколько тысяч гривен. Со всей этой косметикой и бельем злоумышленников задержали хмельницкие правоохранители вблизи райцентра Ярмолинцы.

Все четверо задержанных оказались жителями Одесской области. Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Недавно Хмельницкий горрайонный суд закончил рассмотрение материалов уголовного производства и признал членов ОПГ виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Организатора группировки приговорили к 8 годам 9 месяцам лишения свободы, двух его сообщников - до 8 лет 7 месяцев и сообщницу - до 5 лет лишения свободы. Кроме того, к осужденным применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Ранее мы публиковали видео, как в Одесской области спецназ задерживал членов преступной группировки.

Также мы писали о том, как в Николаеве мужчина сломал руку патрульному, обвинившему его в краже.