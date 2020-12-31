В Днепре в последний день уходящего года, 31 декабря, произошел пожар, в котором погибли три человека. Огонь вспыхнул днем в частном жилом доме на улице Овражной. Прибывшие на место ЧП спасатели потушили пламя в течение 40 минут. Об этом сообщает "Информатор".

В одной из комнат горевшего дома спасатели обнаружили обгоревшее тело человека, пол которого установить было невозможно. Еще одно тело находилось рядом - предварительно, это мужчина.

Также в доме была женщина, которую в тяжелом состоянии доставили в больницу, но спасти пострадавшую не удалось. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники службы спасения и полицейские. Причина возгорания устанавливается. Общая площадь пожара - 30 квадратных метров. Обгорели домашние вещи, мебель, стены и перекрытия дома.

Ранее "Страна" писала о том, что в Николаеве на зерновом терминале произошел пожар, спасатели боролись с огнем три часа.

Также мы сообщали, что во время тушения пожара в гаражах Киева спасатели наткнулись на два обгорелых тела.