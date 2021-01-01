Популярный педиатр и блогер Евгений Комаровский в образе Деда Мороза поздравил украинцев с Новым годом. Он пожелал зрителям здоровья и "успешного размножения".

Ролик появился в Фейсбуке доктора.

"Я как профессиональный Дед Мороз, регулярно вас с этим праздником поздравляющий, должен констатировать, что мы, наверное, впервые за время всего нашего общения имеем такой Новый год, когда для нас главное не столько его встретить, сколько проводить старый. Пусть у нас никогда не будет года с таким количеством стрессов и испытаний! Давайте хотя бы мы с вами сделаем вывод о том, что нам вместе легче преодолевать трудности. Давайте заберем в новый год наши с вами доброжелательные отношения, наше взаимопонимание, наше нежелание искать друг в друге недостатки", - начал поздравительную речь Комаровский.

Затем он предложил в новом году больше любить друг друга и детей, а также благодарить всех, кто хотя бы не хочет нам зла, и обожать всех тех, кто хочет нам добра.

"Давайте будем здоровы и никогда не будем забывать про главный девиз Деда Мороза доктора Комаровского. Хорошие люди должны размножаться! После многих испытаний 2020-го, в новом 2021 году я желаю вам здоровья и успешного размножения. И будьте вместе с нами в год замечательной коровы", - завершил поздравление педиатр.

Ранее Комаровский рассказывал, должны ли современные дети верить в Деда Мороза.

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