Известный украинский педиатр и видеоблогер Евгений Комаровский побеседовал с психологом Надеждой Железняк. Доктор рассказал, что необходимо передать своим детям.

Запись разговора Комароский опубликовал на своем YouTube-канале.

Во время беседы Железняк спросила у собеседника, что, по его мнению, нужно передать детям.

"Понимаете, какая ситуация... Мне почему-то кажется, что самое главное, что нужно передать - это ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо. Если для детей мама и папа авторитет, если они принимают правила игры, то значит, что традиции папы и мамы будут продолжаться", - ответил Комаровский.

Также в связи с наступающим новым годом педиатр поделился соображениями по поводу того, должны ли дети верить в Деда Мороза. Ведь со временем они могут разочароваться, решив, что его не существует.

"Нет, они не разочаровываются. Они просто понимают, что стали взрослыми, стали умнее. И все. В конце концов, на каком-то этапе мы все верим в Колобка, и что Зайчик может сказать Лисичке: "Как же мне не плакать!" Потом мы все понимаем, что зайчик вряд ли будет общаться с лисичкой - лисичка его скорее съест", - сказал известный врач.

Ранее Комаровский советовал, как защититься от новой мутации коронавируса.

Также врач критиковал идею карантина выходного дня.