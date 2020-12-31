Первый день нового, 2021 года, обещает быть не по-зимнему теплым и дождливым. Дождь и мокрый снег накроет почти все регионы, кроме крайнего востока. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха в западных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Запорожской областях составит +1-6 градусов. На остальной территории днем +5-10, а в южной части до +14.

В Киеве в пятницу временами небольшой дождь. Температура днем +6-8 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 01 января самая высокая температура днем была 7,4 в 1973г., самая низкая ночью -22,8 в 1896, 1909, 1970 годах.

Ранее "Страна" писала о том, что украинских водителей предупредили о тумане и дожде.

Также мы сообщали, что Луганск и Донецк в конце декабря засыпало снегом. Фото.