Новогодняя ночь в Украине обещает быть дождливой и достаточно теплой. Ночью в северных, местами в центральных областях, а также в Харьковской области ожидаются небольшие дожди, а в западных областях - умеренные дожди с мокрым снегом. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в западных и восточных регионах, а также в Днепропетровской и Запорожской областях от -2 до +3.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что циклон Кира принесет украинцам в первый день 2021 года до 14 градусов тепла.

Также мы сообщали, что киевское метро в новогоднюю ночь будет работать до двух ночи, но могут закрыть пять станций.