В Кременчуге Полтавской области на реке Сухой Кагамлык утонули двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня к спасателям в 14:20 поступило сообщение, что в Кременчуге вблизи берега реки Сухой Кагамлык под лед провалилось двое детей около десяти лет. Для проведения поисковых работ было направлено водолазно-спасательное отделение ГСЧС в Полтавской области.

В 14:40 тело одного ребенка подняли на поверхность, в 15:22 было поднято тело и второго ребенка.

Для проведения работ привлекалось десять человек личного состава и четыре единицы техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что под Днепром двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули на реке.

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