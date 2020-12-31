Президент Владимир Зеленский в видеообращении поздравил украинцев с наступающим 2021 годом.

Запись поздравления опубликовал Офис президента.

Поздравительный ролик длится довольно долго - 15 минут. Предыдущие выступления Зеленского и других президентов были короче. При этом в видео появляются разные локации и активно использован видеомонтаж.

Видео построено в форме обращения президента к маленьким детям.

Как ранее писала "Страна", впервые в истории Украины запись новогоднего обращения была слита в сеть раньше времени.

Мы также рассказывали, что запись поздравительного ролика проходила сразу в четырех локациях в конце декабря. Это улица Банковая, Мариинский парк, а также Михайловская площадь и главная елка страны у Софийского собора.

Еще мы сообщали, что президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом самым длинным из подобных его обращений. Оно продлилось 6 минут.