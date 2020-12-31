Украинцам, которые все чаще стали делать покупки онлайн, очередной раз напомнили о схеме обмана, в которой используется ссылка на липовую OLX-доставкой, при открытии которой можно лишиться денег на карте.

В социальной сети опубликовали скриншоты переписки с мошенницей, которая делая вид, что собирается купить дорогостоящий товар, прислала продавцу ссылку якобы на OLX-доставку и убеждала его ввести в открывшееся окно свои данные, включая баланс карты. Однако продавец оказался сообразительным и раскусил обман.

В комментариях украинцы отметили, что переходить по ссылкам, которые присылают "покупатели" нельзя. Тем более нельзя вводить в открывшееся окно данные своей карты.

"Переходя по левым ссылкам, которые присылают мошенники, и, вводя данные своей карты, можно сразу же с деньгами попрощаться", - пишут пользователи соцсети.

Однако отмечается, что с настоящей OLX доставкой схема развода общего ничего не имеет, ведь ссылки, которые присылают мошенники, являются поддельными.





Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как в Киеве мошенник под видом обмена денег "заломил" купюры.

Также мы сообщали, что в Киеве мошенник пытался на почте отменить наложенный платеж на 47 тысяч по фальшивым документам.