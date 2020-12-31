Актер Робер Оссейн умер после заражения COVID-19. Об этом в последний день 2020 года сообщила его жена Кэндис Пату, передает RFI.

Кроме того, 30 декабря Оссейну исполнилось 93 года.

Сообщается, что актер заразился коронавирусной инфекцией во время одной из своих предыдущих госпитализаций, а 31 декабря скончался в больнице из-за проблем, возникших с дыханием.

Робер Оссейн родился в Париже в 1927 году в семье музыканта и композитора азербайджанского происхождения Адре Оссейна и пианистки и Анны Минковской, родившейся в Бессарабии. Мать учила мальчика с детства говорить по-русски.

На счету актера — более 100 ролей в фильмах. Дебют Оссейна в кино состоялся в 1954 году в фильме "Набережная блондинок". Российскому зрителю он наиболее известен как исполнитель роли графа Жоффрея де Пейрака в киноцикле об Анжелике. Он также исполнил роль комиссара Розена в фильме "Профессионал", где его партнером был Жан-Поль Бельмондо.

Оссейн сотрудничал с такими крупными режиссерами своей эпохи, как Клод Лелуш, снимался вместе с Бриджит Бардо, Софи Лорен, Софи Марсо. Последний фильм с участием Оссейна вышел во Франции в 2019 году (Le Fruit de l’espoir).

Во Франции Оссейн был также известен как режиссер грандиозных по размаху спектаклей. Первое мега-шоу, "Броненосец Потемкин", он поставил в парижском дворце спорта в 1975 г. В числе самых крупных спектаклей-шоу, поставленных Робером Оссейном — "Собор Парижской богоматери" (1978), "Дантон и Робеспьер" (1978), "Отверженные" (1980), "Человек по имени Иисус" (1983), "Меня звали Мария-Атуанетта" (1993), "Де Голь: тот, который сказал нет" (1999).

Оссейн был трижды женат. Его первой супругой была Марина Влади, от брака с которой у него остались два сына — Игорь и Петр. Затем в течение более 15 лет актер был женат на психоаналитике и сценаристе Каролин Эльяшефф, у пары родился сын Николя. Кэндис Пату — третья супруга Оссейна, мать его сына Жюльена.

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