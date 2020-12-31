Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с новогодним обращением к согражданам. Она заявила, что больше не будет претендовать на этот пост, который занимает с 2005 года. Таким образом, праздничное обращение станет последним у Меркель в этом качестве.

Ролик опубликован на видеохостинге YouTube.

"Позвольте сказать в заключение еще что-то личное. Через девять месяцев будут выборы в бундестаг, в которых я не буду участвовать. Поэтому это, по всей видимости, последний раз, когда я как федеральный канцлер могу обратиться к вам с новогодней речью", - проникновенно сказала опытный политик.

Теоретически Меркель еще может вновь поздравить немцев с Новым годом в конце 2021-го. Но это произойдет только в случае, если новый канцлер после выборов не успеет вступить в должность, ведь иногда коалиционные переговоры в Германии занимают несколько месяцев.

Также Меркель в новогоднем обращении к нации назвала 2020 год самым тяжелым за весь период ее пребывания в должности.

"Я не думаю, что я преувеличиваю, когда говорю, что никогда за последние 15 лет мы все не переживали такого тяжелого года", - сказала канцлер.

Интересно, что для выступления Меркель выбрала непривычно броский для нее цвет жакета - золотой металлик.

Как писала "Страна", уход Меркель будет одним из ключевых событий мировой политики в 2021 году.

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