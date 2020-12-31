На сельском кладбище под Николаевом вандалы разгромили около сотни могил
В селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные на местном кладбище разбили и повалили около сотни надгробий. Правоохранители региона устанавливают вандалов, совершивших надругательство над могилами.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщение о происшествии в полицию поступило 30 декабря от старосты села. На место события выехала следственно-оперативная группа.
Следователи Витовского отдела открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Ее санкция предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
В Украине нередки случаи подобного кладбищенского вандализма. Например, в прошлом году на кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили три надгробия на захоронениях участников АТО.
А минувшим летом в Харьковской области дети 6-11 лет разгромили на кладбище десятки могил.