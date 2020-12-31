В селе Прибугское Витовского района Николаевской области неизвестные на местном кладбище разбили и повалили около сотни надгробий. Правоохранители региона устанавливают вандалов, совершивших надругательство над могилами.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Сообщение о происшествии в полицию поступило 30 декабря от старосты села. На место события выехала следственно-оперативная группа.

Следователи Витовского отдела открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Ее санкция предусматривает наказание от наложения штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В Украине нередки случаи подобного кладбищенского вандализма. Например, в прошлом году на кладбище в Новоград-Волынском неизвестные повредили три надгробия на захоронениях участников АТО.

А минувшим летом в Харьковской области дети 6-11 лет разгромили на кладбище десятки могил.