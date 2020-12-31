"Хоть один человек должен быть трезвый". Лукашенко рассказал, как встретит Новый год
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как проведет новогоднюю ночь, назвав себя дежурным по стране. Об этом пишет БелТА.
По его словам, он не употребляет спиртное, а так как в этот праздник "пьют все" и хоть один ответственный за страну человек должен быть трезвым.
"Новый год я проведу, как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", — сказал он.
Лукашенко отметил, что это не пиар с его стороны, так как он всегда находится на посту в главные праздничные дни, и в этот раз он надеется, что посмотрит свое собственное обращение к белорусскому народу, которое, по его словам, создано в необычном формате.
"Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", — заключил он.
Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО в подготовке захвата части Беларуси.
Ранее мы писали, что президент Зеленский встретит Новый год в Ивано-Франковской области.