Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как проведет новогоднюю ночь, назвав себя дежурным по стране. Об этом пишет БелТА.

По его словам, он не употребляет спиртное, а так как в этот праздник "пьют все" и хоть один ответственный за страну человек должен быть трезвым.

"Новый год я проведу, как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", — сказал он.

Лукашенко отметил, что это не пиар с его стороны, так как он всегда находится на посту в главные праздничные дни, и в этот раз он надеется, что посмотрит свое собственное обращение к белорусскому народу, которое, по его словам, создано в необычном формате.

"Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу", — заключил он.

Напомним, ранее Лукашенко обвинил НАТО в подготовке захвата части Беларуси.

Ранее мы писали, что президент Зеленский встретит Новый год в Ивано-Франковской области.