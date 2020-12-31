Экс-нардеп, а ныне член набсовета "Укрзализници" Сергей Лещенко заявил о поступивших ему угрозах в связи с уголовным делом против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Чуть позже аналогичное заявление сделал и экс-глава Укрбуда Максим Микитась, которому сейчас избирают меру пресечения. Известный юрист Андрей Портнов со ссылкой на расследование IT-специалистов заявил, что эти угрозы были отправлены с мобильного устройства, которое находилось на территории или около Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Об угрозах Лещенко вчера, 30 декабря, написал на своих страницах в соцсетях.

"Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - сообщил Лещенко и опубликовал скриншот сообщения, в котором неизвестный собеседник рекомендует ему "забыть фамилию Татаров" и намекает: "у Вашей жены есть очень красивый ребенок".

После этого об подобном "сюрпризе по елочку" заявил и главный подозреваемый в деле "Укрбуда" Максим Микитась, давший показания против Татарова. Он считает, что его хотят вынудить отказаться от показаний против замглавы ОП.

Микитась опубликовал скришот с сообщением, где неизвестный автор угрожает абоненту пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова.

Микитась сопроводил скриншот постом, в котором сообщил, что не собирался публиковать ничего подобного, пока не увидел пост журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко, которому угрожали с этого же номера.

Сам же Олег Татаров в своем телеграм-канале уже сегодня написал, что Сергей Лещенко в последнее время активно комментирует его дело, хотя сам "получил у частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 млн грн" и "злоупотреблял полномочиями".

"НАБУ по неизвестной причине не нашло оснований для привлечения Сергея Лещенко к ответственности, а сам Лещенко стал активным распространителем новостей НАБУ. Считаю, Лещенко должен публично объяснить, в чем причины такого его взаимовыгодного сотрудничества со скандальным Сытником", - написал Татаров.

В свою очередь известный юрист Андрей Портнов написал, что угрозы Лещенко и Микитасю могли быть постановочными с целью дискредитировать Татарова. Он заявил, что рассылались они с мобильного устройства, которое находилось в районе офиса НАБУ.

"Основанный на наших связях и возможностях первый предварительный анализ IT-специалистов показал, что отправленные Сергею Лещенко и скандальному Микитасю угрозы с российского номера в том числе и якобы от моего имени, на самом деле отправлялись из Киева из района базовых станций GSM недалеко от улицы Сурикова, где как раз расположен офис НАБУ", - написал Портнов в телеграм-канале.

Также юрист добавил, что вскоре в Нацполиции по этому поводу будет зарегистрировано заявление о преступлении.

"Эти факты нужно внимательно проверить и надеть недалеким интриганам в погонах на их глупые головы", - считает Портнов.

Учитывая, что Микитась и Лещенко в конфликте Татарова и НАБУ выступают на стороне последнего, версия Портнова может свидетельствовать об инсценировке.

Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и замглавы Офиса президента Олега Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы.

18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.

Подробно об этом деле можно прочитать здесь.