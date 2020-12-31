Лещенко и Микитась заявили об угрозах из-за дела Татарова. Портнов говорит, что их слали из района офиса НАБУ
Экс-нардеп, а ныне член набсовета "Укрзализници" Сергей Лещенко заявил о поступивших ему угрозах в связи с уголовным делом против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.
Чуть позже аналогичное заявление сделал и экс-глава Укрбуда Максим Микитась, которому сейчас избирают меру пресечения. Известный юрист Андрей Портнов со ссылкой на расследование IT-специалистов заявил, что эти угрозы были отправлены с мобильного устройства, которое находилось на территории или около Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).
Об угрозах Лещенко вчера, 30 декабря, написал на своих страницах в соцсетях.
"Сегодня пришло такое поздравление с наступающими праздниками", - сообщил Лещенко и опубликовал скриншот сообщения, в котором неизвестный собеседник рекомендует ему "забыть фамилию Татаров" и намекает: "у Вашей жены есть очень красивый ребенок".
После этого об подобном "сюрпризе по елочку" заявил и главный подозреваемый в деле "Укрбуда" Максим Микитась, давший показания против Татарова. Он считает, что его хотят вынудить отказаться от показаний против замглавы ОП.
Микитась опубликовал скришот с сообщением, где неизвестный автор угрожает абоненту пожизненным сроком на нарах за то, что он давал показания против Олега Татарова.
Микитась сопроводил скриншот постом, в котором сообщил, что не собирался публиковать ничего подобного, пока не увидел пост журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко, которому угрожали с этого же номера.
Сам же Олег Татаров в своем телеграм-канале уже сегодня написал, что Сергей Лещенко в последнее время активно комментирует его дело, хотя сам "получил у частной компании-застройщика скидку в размере почти 2 млн грн" и "злоупотреблял полномочиями".
"НАБУ по неизвестной причине не нашло оснований для привлечения Сергея Лещенко к ответственности, а сам Лещенко стал активным распространителем новостей НАБУ. Считаю, Лещенко должен публично объяснить, в чем причины такого его взаимовыгодного сотрудничества со скандальным Сытником", - написал Татаров.
В свою очередь известный юрист Андрей Портнов написал, что угрозы Лещенко и Микитасю могли быть постановочными с целью дискредитировать Татарова. Он заявил, что рассылались они с мобильного устройства, которое находилось в районе офиса НАБУ.
"Основанный на наших связях и возможностях первый предварительный анализ IT-специалистов показал, что отправленные Сергею Лещенко и скандальному Микитасю угрозы с российского номера в том числе и якобы от моего имени, на самом деле отправлялись из Киева из района базовых станций GSM недалеко от улицы Сурикова, где как раз расположен офис НАБУ", - написал Портнов в телеграм-канале.
Также юрист добавил, что вскоре в Нацполиции по этому поводу будет зарегистрировано заявление о преступлении.
"Эти факты нужно внимательно проверить и надеть недалеким интриганам в погонах на их глупые головы", - считает Портнов.
Учитывая, что Микитась и Лещенко в конфликте Татарова и НАБУ выступают на стороне последнего, версия Портнова может свидетельствовать об инсценировке.
Напомним, в начале декабря НАБУ заявило об открытии нового дела против бывшего владельца компании "Укрбуд" Максима Микитася. При этом ведомство пыталось присоединить к этому делу и замглавы Офиса президента Олега Татарова, фамилия которого фигурировала в переписке с менеджерами компании "Укрбуд", где обсуждалось проведение экспертизы.
18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение Олегу Татарову. В понедельник, 21 декабря, Татаров пришел в НАБУ для получения подозрения.
Подробно об этом деле можно прочитать здесь.