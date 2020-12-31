Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом самым длинным из подобных его обращений. Оно продлилось 6 минут. Ранее самым продолжительным было его новогоднее выступление в четыре с половиной минуты, записанное в Хабаровске в честь наступления 2014 года.

Первыми речь главы государства услышали в 15 часов по Москве (14:00 по Киеву) жители Камчатки, где в тот момент наступила полночь. Путин заявил, что 2020 год оказался непростым для всех россиян, был связан с тревогами и большими материальными сложностями, а для кого-то - с утратами близких.

По словам президента РФ, эпидемию еще не удалось победить, борьбу продолжают врачи и медсестры, экипажи скорой помощи. Путин также отметил сотрудников экстренных служб, военных, которые проходят службу в горячих точках за границей, российских миротворцев, армию и флот. Вспомнил Путин и про ветеранов, сказав, что "на доблестное поколение, победившее заразу нацизма" россияне равняются в своих поступках. Президент пожелал жителям страны здоровья, надежды, любви и счастья в 2021 году и поблагодарил россиян за сплоченность, назвав ее "основой общих успехов в будущем".

С праздником россиян поздравил и премьер Михаил Мишустин. Он отметил, что уходящий год "дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности".

Ранее "Страна" писала о том, что в мире уже наступил 2021 год, в Новой Зеландии его встречали с большим фейерверком и без карантина.

Также мы сообщали, что почти 5,5 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах.