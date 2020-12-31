В состав подразделения Секретной службы США, которое будет охранять избранного президента Джо Байдена, внесут коррективы. В него войдут сотрудники, работавшие с Байденом и его женой во время его вице-президентства при Бараке Обаме.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на два источника.

В частности, речь идет о Дэрриле Волпичелли, который станет вторым человеком в отряде, охраняющем Байдена, и Брайане Макдоно, которому отдадут пост старшего начальника отряда.

По данным тздания, такое решение приняли, опасаясь, что некоторые агенты могут поддерживать действующего главу государства Дональда Трампа. При этом такие кадровые изменения - стандартная процедура при приходе к власти нового президента. Однако, по данным издания, некоторые сотрудники Секретной службы подверглись критике за то, что разделяли точку зрения Трампа по поводу защитных масок. Как пишет газета, президент США считал ношение масок признаком слабости и сотрудники охраны рекомендовали своим коллегам не использовать их при сопровождении Трампа в поездках.

Ранее "Страна" писала о том, что в Пентагоне тайно обсуждают план реагирования, если Трамп вздумает объявить военное положение.

Также мы сообщали, что Байден назвал Камалу Харрис избранным президентом США.