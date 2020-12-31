На погоду в Новый год повлияет пришедший в Украину циклон Кира, который встретится с теплыми атлантическими воздушными потоками. В результате праздник пройдет для большинства жителей страны с осадками в виде дождя.

Об этом в четверг, 31 декабря, рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Новый год будем встречать с циклоном Кира. Кира осознает, что у нас праздник, и запасла еще раньше для нас осадки. Думала, снега натрусить, чтобы наконец все были довольны. Однако атлантический теплый воздух также захотело встретить Новый год вместе с украинцами. В результате - осадки будут, но преимущественно дождь", - поделилась эксперт.

Синоптик добавила, что циклон сначала пройдет над западными областями, однако в течение суток 1 января его фронты распространятся на большую часть Украины, что приведет к дождю. Сухо будет только на востоке, однако к вечеру первого дня 2021 года влажный воздух дойдет и туда.

Наибольшая вероятность снега или мокрого снега сохраняется в Карпатах и местами в других западных регионах страны.

Новогодней ночью минусовая температура воздуха ожидается в восточных и в Карпатах. На остальной территории Украины +1...+5 градусов. Днем 1 января ожидается +4...+10 градусов, на юге +7...+12, в Крыму до +14 градусов. На востоке и западе первый день года пройдет с температурой от 0 до +4.

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается до +5 градусов, без осадков, под утро появится дождь, дойдет циклон с фронтами, а днем ​​будет сыро и тепло, до +7...+9 градусов. Похолодание ориентировочно предполагается с 4-го января.

"Всем счастливого здорового Нового года!" - напоследок пожелала синоптик.

Напомним, уходящий год оставил напоследок еще несколько температурных рекордов в истории Киева. Так, 30 декабря в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла 5,3 градуса тепла.

Также мы писали о том, что в последний день года украинским водителям стоит быть осторожными в связи с туманом и влажными дорогами.