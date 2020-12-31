Китайская компания Sinovac Biotech вернет предоплату за вакцину от коронавируса, если она не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

Об этом рассказал глава госпредприятия Медицинские закупки Арсен Жумадилов, пишет LB.ua.

"Если требования не выполняются, деньги возвращаются. Механизм банковской гарантии означает, что это произойдет по сути автоматически, не через суд", - пояснил он.

Пока есть результаты исследований только первых двух фаз, а третью фазу провели в трех странах.

Сумма сделки по китайской вакцине составляет 964 млн грн. На эту сумму Китай продаст Украине 1913316 доз для 956 658 пациентов. В стоимость входит и доставка в Киев.

Отметим, что ранее президент Зеленский защищал китайскую вакцину, говоря о ней как о самой "неполитизированной" из всех существующих.

Также мы публиковали договор о покупке китайской вакцины. Там прописаны задержки оплаты и сроки поставок.