Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который недавно отчитался об усилении присутствия организации в Черноморском регионе, считает, что Российская Федерация не представляет непосредственную военную угрозу для стран альянса.

Об этом он завил в интервью французскому журналу Le Point.

"Я не вижу непосредственной угрозы, исходящей от России в форме военного нападения. Но я вижу Россию, которая утверждается. Она использует свою военную мощь против соседей - Грузии и Украины", - сказал Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Москва "стояла за кибератаками, направленными против парламентов в Германии и Норвегии". Столтенберг также обвинил Россию в "использовании химических веществ для убийств людей в Великобритании".

"Даже если она не столь же могущественна, как был Советский Союз, Россия обладает ядерным оружием и ракетами, которые могут достигнуть всей территории Европы", - добавил глава альянса.

Также он раскритиковал решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.

"Но я знаю, что Турция - важный союзник НАТО. У нее стратегическое географическое положение", - сказал генсек НАТО, подчеркнув, что "важно сохранить Турцию в альянсе".

Напомним, недавно Столтенберг назвал Молдавию еще одним примером того, как Россия развертывает свои войска против воли правительств соседних стран. Он назвал присутствие российских военных в Приднестровье "нарушением территориальной целостности Молдавии".

Ранее мы писали, что в Палату представителей Конгресса США внесли проект резолюции с призывом добиваться исключения Турции из НАТО.