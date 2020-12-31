В национальном гимне Австралии поменяют одно слово из уважения к аборигенам.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Мориссон.

В своем новогоднем обращении он подчеркнул, что это укрепит единство нации после трудного 2020 года.

Так, вторую строчку гимна, в которой поется "мы молоды и свободны" теперь будут исполнять со словами "мы едины и свободны". Это делается, чтобы подчеркнуть: хотя австралийское государство относительно молодо, аборигенная цивилизация существовала на этих землях тысячелетиями до прихода англичан.

Идею подала в этом году глава штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян. С тем, что существующий текст исключает коренное население, согласились представители всех политических сил. Изменения в гимне поддержали обе палаты австралийского парламента.

Торжественная песня "Развивайся, прекрасная Австралия" написана в далеком 1878 году, но гимном страны она является с 1984-го — до этого в качестве гимна в Австралии исполняли британскую "Боже, храни королеву".

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