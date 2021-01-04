В понедельник, 4 января, в народе отмечали Настасьин день в честь святой Анастасии. Ее считают покровительницей несправедливо осужденных заключенных. Ей также молятся беременные, прося о легких родах.

Настасьин день. В старину девушки в этот день вышивали себе родильные полотенца. В этот день запрещалось бить животных, прокалывать уши, ходить босиком и вязать.

Считалось, что октябрь будет таким же, какой и погода в этот день. Отметим, что по данным сайта Sinoptik, сегодня в Киеве будет стоять пасмурная погода без осадков, температура около +1.

Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада. Еще снег предсказывала боль в пояснице у пожилых людей. Если было много длинных сосулек на южной стороне дома - ждали хороший урожай и улов.

Праздники дня. В этот день продолжается Рождественский пост и новогодние каникулы. Отмечают День Ньютона, День спагетти, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля.

Отметим, что 4 января родились Козероги, для которых в жизни целеообразность и практичность всегда стоят на первом месте. Это люди острого ума и редкой проницательности. В связи с этим читателям будет интересно прочитать точный астрологический прогноз на 2021 год.

Что можно и чего нельзя делать 4 января. Гороскоп дня не рекомендует отдаляться или противопоставлять себя коллективу, отвлекаться на мелочи и незначительные дела.