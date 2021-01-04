В понедельник, 4 января, в народе отмечали Настасьин день в честь святой Анастасии. Ее считают покровительницей несправедливо осужденных заключенных. Ей также молятся беременные, прося о легких родах.
Настасьин день. В старину девушки в этот день вышивали себе родильные полотенца. В этот день запрещалось бить животных, прокалывать уши, ходить босиком и вязать.
Считалось, что октябрь будет таким же, какой и погода в этот день. Отметим, что по данным сайта Sinoptik, сегодня в Киеве будет стоять пасмурная погода без осадков, температура около +1.
Наши предки в этот день следили за облаками, если они шли против ветра, то ожидали снегопада. Еще снег предсказывала боль в пояснице у пожилых людей. Если было много длинных сосулек на южной стороне дома - ждали хороший урожай и улов.
Праздники дня. В этот день продолжается Рождественский пост и новогодние каникулы. Отмечают День Ньютона, День спагетти, Всемирный день гипноза, Всемирный день азбуки Брайля.
Отметим, что 4 января родились Козероги, для которых в жизни целеообразность и практичность всегда стоят на первом месте. Это люди острого ума и редкой проницательности. В связи с этим читателям будет интересно прочитать точный астрологический прогноз на 2021 год.
Что можно и чего нельзя делать 4 января. Гороскоп дня не рекомендует отдаляться или противопоставлять себя коллективу, отвлекаться на мелочи и незначительные дела.
- Дела и работа. Сегодня день реформ и коллективной деятельности. Благоприятный период для любой активности: поездок, путешествий, общения, отдыха, уходовых процедур. Важно окунуться в задачи с головой, сконцентрироваться на своей работе, правильно наметить для себя фронт работ и не мешкая приступать к выполнению. Самодисциплина поможет добиться результата скоро, не делая из рабочих моментов отложенные в долгий ящик задачи или "запущенные" проблемы.
- Домашние дела. После новогоднего ажиотажа и данных самому себе обещаний можно приступать к их реализации хоть сегодня. Звезды одобряют ремонт, перестановку мебели, уборку и другие домашние дела, которые создадут уют и улучшат энергетику вашего жилья. Вечером можно поставить приятную музыку, зажечь аромалампу и придаться медитации.
- Деньги. Хороший день для финансовых операций. Можете смело осуществлять переводы, разрешены займы, инвестиции, открытие кредита или депозита. Отличное время для покупок.
- Отношения и любовь. Период оптимальный для общения, массовых мероприятий. Ссоры маловероятны. И если случатся, то быстро разрешатся. В интимную близость лучше привнести разнообразие.
- Общение. День задает позитивное настроение, разговор будет легким и непринужденным. Можно возобнолять старые связи или завязывать новые знакомства. Общение с близкими принесет удовольствие.
- Путешествия. Желательно планировать на этот день не одиночный вояж, а поездку с компанией. Корпоративы или вечеринки, командировки или начало отпуска подарят правильный заряд энергии на весь год.
- Стрижка и уход за волосами. 21-е лунные сутки считаются благопритяными для визита к парикмахеру. Прическа поднимет настроение. А окрашивание волос будет стойким.
- Красота и здоровье. Отличный день для визита к косметологу или мастеру маникюра, для физических нагрузок и отказа от вредных привычек. Ограничений в еде сегодня нет - можно есть все, что душа пожелает и пить алкоголь, но всё - в пределах разумного.
- Сны. Сегодня особого значения не имеют.