В последний день 2020 года, 31 декабря, в Украине начался 295-й день карантина, который Кабмин ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса Covid-19, а на заседании 9 декабря продлил до 28 февраля 2021 года.

До этой даты осталось 60 дней, пишут "Украинские новости".

До 28 февраля будут действовать ограничения "оранжевой" зоны эпидемической опасности.

14 декабря Кабинет Министров ввел новые ограничения, которые будут действовать с 19 декабря:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и в кафе/ресторанах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;

прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров; работа общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос).

проведение расчетных операций прекращается после 22:00;

в новогоднюю ночь работа ресторанов и кафе будет разрешена до утра;

в храмах и церквях запрещается нахождение более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе нельзя собирать толпы прихожан (разрешается только при условии дистанции в 1,5 метра между присутствующими);

с 00:00 8 января до 00:00 25 января будут ограничены работа общепитов и проведение массовых мероприятий.

Отметим, что в новогоднюю ночь работу общепитов продлили до 07:00.

Ранее "Страна" писала о том, что Совет Европы изменил список стран, граждане которых могут посещать ЕС без ограничений.

Также мы сообщали, что предприниматели высказались о новых ограничениях с 19 декабря.