Запланированное на 1 января 2021 года введение обязательного получения платного разрешения на въезд в Евросоюз без визы для граждан Украины отложили до 2022 года. Об этом сообщили в представительстве Украины при ЕС/

Об этом сообщают "Украинский новости".

"Ожидается, что фактическое внедрение в действие Европейской информационной системы авторизации путешествий (ETIAS) состоится в 2022 году. Ранее действительно звучала дата 2021, однако Евросоюз перенес этот срок на 2022. Лишь в 2022 году граждане Украины должны будут заполнить заявку на ETIAS перед поездкой в ​​Евросоюз", - рассказали в представительстве.

В связи с внедрением новых правил на 2021 год запланировано проведение информационной кампании для разъяснения указанных требований. Выдача авторизации на путешествие должна занять несколько минут при отсутствии записей в базах правоохранителей.

Разрешение будет действительно в течение 3 лет или до истечения срока загранпаспорта на поездки до 90 дней. В случае отказа во въезде через систему можно будет подать апелляцию на ее решение.

Представительство поясняет, что предварительная авторизация позволит превентивно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную угрозу или угрозу безопасности, и повысит защищенность границ Евросоюза.

Отметим, что цена разрешения на въезд должна была составить 7 евро.

Ранее "Страна" писала о том, что Таиланд не будет ужесточать въезд в страну, потому что туристы все равно не едут.

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