Народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива опубликовал в своем Facebook фотографию в шапке-ушанке с советской звездой.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой Дед, резал глотки фашистам!" - подписал снимок Кива.

Так нардеп отреагировал на недавний инцидент, который произошел с 19-летним жителем Львова. 28 декабря в полицию города поступила информация о том, что в одном из кафе на улице Валовой находится человек, на шапке которого присутствует коммунистическая символика. В результате следователи местного отдела полиции открыли уголовное дело за "пропаганду коммунистического режима". Теперь парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему правоохранители в Украине привлекают людей к ответственности за советскую символику и не обращают внимания на атрибуты нацистского режима.