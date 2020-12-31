Венгрия не будет использовать российскую вакцину из-за проблем с производственными мощностями.

Об этом передает Reuters. со ссылкой на слова главы администрации премьер-министра Виктора Орбана.

Правительство отказалась от закупок российской вакцины от коронавируса и намерено покупать вакцину через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая, поскольку у России недостаточно мощностей для производства вакцин.

Венгрия участвовала в российских испытаниях и была одним из первых получателей небольших партий российской вакцины Sputnik-V, что вызвало тревогу среди европейских коллег, что она обойдет механизм утверждения ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины против Covid-19.

Также мы сообщали, что в Венгрии разработали электронный ковид-паспорт, в который будут вносить данные о вакцинации.