В Украине хотят легализировать каннабис. Соответствующий проект закона появился в Верховной Раде аккурат под Новый год и его авторами выступили фракция "Голос", "Слуги народа" и депутаты от "Европейской солидарности".

Новость об этом появилась на днях, а сегодня уже выложен сам текст законопроекта.

"Страна" рассказывает о его ключевых положениях.

Зеленский спросил, Епифаний благословил

Идея легализации каннабиса впервые на официальном уровне стала обсуждаться в связи с опросом, который президент Владимир Зеленский проводил в день местных выборов в Украине.

В объяснении Офиса президента говорилось, что около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе, ведь конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее.

Также в ОП заявляли, что противники легализации опасаются продажи наркотиков под видом медицинских препаратов, но речь идет лишь о медицинском каннабисе, который нужен людям с сильными системными болями.

Итоги президентского опроса официально не обнародованы до сих пор.

Предварительные же итоги гласили, что поддерживают легализацию каннабиса 64,88% опрошенных. Хотя понятно, что никто не проверял как подсчитывали эти цифры и насколько они достоверны.

После опроса рабочая группа приступила к разработке соответствующего проекта. И в канун Нового года он был официально зарегистрирован на сайте Рады.

Представляя его народный депутат от "Голоса" Кира Рудик помимо прочего ссылалась на заявление главы ПЦУ Епифания, который посчитал возможным легализовать марихуану в Украине в медицинских целях.

Что меняет законопроект

Сейчас в Украине выращивание конопли и покупка в личных целях является нарушением Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Максимальные санкции за незаконное производство, покупку, хранение, перевозку и пересылку наркотиков в небольших размерах грозит штраф от 25 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Те же действия, если речь идет о партиях большого размера - считаются уже нарушением Уголовного кодекса, за что грозит максимально ограничение свободы до 5 лет.

Предложенный законопроект предполагает, что лекарственная конопля (сорты растений рода конопли, содержание тетрагидроканнабинола в высушенной соломе которых превышает 1%), могут использоваться в медицинской практике.

Выращивание и продажа (через аптеки) медицинской конопли будет лицензируемым видом деятельности. Также, судя из текста законопроекта, коноплю можно будет импортировать для реализации внутри Украины из других стран, а также экспортировать.

Лицензии на 5 лет будет выдавать специальный орган Кабмина по контролю за оборотом наркосодержащих веществ.

С лицензий можно будет выращивать не более 1000 кустов.

Также деятельность по культивированию и использованию конопли разрешат проводить научным учреждениям и высшим учебным заведениям всех форм собственности.

Законопроект позволит и личное хранение и употребление конопли гражданами, но только в том случае, если будет соответствующий рецепт и справка от врача.

Для лицензиатов будут прописаны требования к расположению места, где будет проходить культивация конопли (за пределами населенных пунктов, на расстоянии не менее 0,5 км от автодорог государственного значения и железнодорожных путей сообщения, а также не менее 3 км от границ Украины) и к помещению, где будет храниться конопля и откуда она будет отправляться на реализацию.

Также предусмотрен увесистый пакет документов согласований по помещению, охране и прочим вопросам с Нацполицией.

В целом Нацполиции этот законопроект дает очень обширные полномочия по надзору и соблюдением всех многочисленных правил и ограничений.

Из других интересных моментов законопроекта.

Учреждениям здравоохранения всех форм собственности будет позволена деятельность по приобретению, перевозке, хранению, продаже, использованию и уничтожению лекарственной и промышленной конопли, а также произведенных из них препаратов, разрешенных к использованию в медицинской практике, при наличии у них лицензии.

Иностранцам также позволят ввозить в Украину коноплю или препараты из нее в дозах, указанных в рецепте врача.

Получать разрешение на такой ввоз не потребуется. В случае, если иностранец будет нуждаться в марихуане или препаратам из нее на территории Украины, продажа этих препаратов будет осуществляться в порядке предоставления медпомощи иностранцам, утвержденном Минздравом.

Напомним, ранее "Страна" публиковала мнение экспертов и бывших сотрудников полиции, которые скептически оценивали возможности государства проконтролировать ограничения по выращиванию конопли. Они говорили, что принятие закона может привести к легализации крупных плантаций марихуаны, принадлежащих криминальным кланам. Подробнее можно прочитать здесь.