В Сирии из лагеря боевиков освободили двух украинок с детьми
В Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство", освободили двух украинок с детьми.
Об этом информирует ТСН.
Отмечается, что одна из освобожденных женщин родом из Кременчуга, вторая – из Крыма. Они обе, а также семеро их детей на данный момент уже эвакуированы с территории Сирии.
Специальная эвакуационная операция по поручению президента Владимира Зеленского проводилась украинскими спецслужбами, дипломатами Министерства иностранных дел и другими правительственными структурами.
Уточняется, что спецоперация состоит из нескольких этапов: возвращения в Украину ожидают ещё 57 человек.
Ранее сообщалось, что на Бали освободили украинку, которой грозила смертная казнь.
Также "Страна" писала о том, как в Одессе задержали боевика ИГИЛ, находившегося в международном розыске.