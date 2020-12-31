В Сирии из лагеря аль-Хоул, в котором содержатся родственники боевиков террористической организации "Исламское государство", освободили двух украинок с детьми.

Об этом информирует ТСН.

Отмечается, что одна из освобожденных женщин родом из Кременчуга, вторая – из Крыма. Они обе, а также семеро их детей на данный момент уже эвакуированы с территории Сирии.

Специальная эвакуационная операция по поручению президента Владимира Зеленского проводилась украинскими спецслужбами, дипломатами Министерства иностранных дел и другими правительственными структурами.

Уточняется, что спецоперация состоит из нескольких этапов: возвращения в Украину ожидают ещё 57 человек.

Ранее сообщалось, что на Бали освободили украинку, которой грозила смертная казнь.

Также "Страна" писала о том, как в Одессе задержали боевика ИГИЛ, находившегося в международном розыске.